مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف منطقة وادي الحجير – السلوقي في بلدة قبريخا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 17:56
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مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف منطقة وادي الحجير – السلوقي في بلدة قبريخا
منذ 2 ساعة
20 August، 2024
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بلدة قبريخا
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