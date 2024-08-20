مواجهات واعتقالات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس

أعلنت كتائب شهداء الأقصى تفجير عبوة ناسفة بقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مسجد السلام خلال اقتحام مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنها حققت إصابة مباشرة.

يأتي ذلك في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها آليات الهدم، حي وادي الجوز في القدس المحتلة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال قامت بإغلاق الشارع الرئيسي في الحي ومحاصرة محل تجاري تمهيداً لهدمه.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال برفقة آليات الهدم تقتحم حي وادي الجوز بالقدس المحتلة pic.twitter.com/DZRCokKN9V — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 20, 2024

هذا واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبع جنوبي جنين، ومحيط مفترق طمون بمدينة طوباس ومخيم بلاطة في نابلس، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد قضاء رام الله، وبلدة بني نعيم شرقي الخليل، وبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأصيب 4 فلسطينيين بجروح مختلفة، عقب اعتقال قوات الاحتلال لشقيقين من مدينة طوباس. وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة طمون، ومداهمة عدة منازل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر مع أربع إصابات بالرصاص الحي؛ أحدهم بالضرب المبرح خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، مخيم بلاطة شرق نابلس، ومخيم العين غربا، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت.

وقامت جرافة عسكرية بأعمال تخريب في “حارة القرعان” داخل مخيم بلاطة.

وشهدت الضفة العشرات من عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين خلال الساعات الـ24 الماضية. ورصد مركز معلومات فلسطين (معطى) 21 عملا مقاوما في الضفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وسجلت 4 عمليات اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، و3 عمليات إلقاء عبوات ناسفة، والتصدي للمستوطنين، وإلقاء زجاجات حارقة، وتحطيم مركبات مستوطنين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 10 مواقع.

اعتقالات

هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس الإثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 10 فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة من طوباس، وأسرى سابقون.

وتوزعت الاعتقالات على محافظات الخليل، بيت لحم، طوباس، نابلس، وقد رافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 10 آلاف و200 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

المصدر: موقع المنار