حزب الله يقيم مجلس عزاء عن روح الشهيد علي سمير حجازي في حسينية الإمام علي (ع)- الخندق الغميق

تكريماً وتخليداً لدمائه الزاكية وإحياء لذكراه العطرة، أقام حزب الله مجلس عزاء حسيني عن روح الشهيد السعيد على طريق القدس علي سمير حجازي (أبو زينب)، وذلك في حسينية الإمام علي (ع)- الخندق العميق في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

افتتح المجلس بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم جرى عرض وصية الشهيد، وبعدها تلا السيد عبد الله فحص السيرة الحسينية العطرة عن روح الشهيد وكل الشهداء.

المصدر: موقع المنار