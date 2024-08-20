فيضانات “غير مسبوقة” في ولاية كونتيكت الأميركية

قضت امرأتان بعد أن جرفتهما مياه فيضانات “غير مسبوقة” في ولاية كونيتيكت في شمال شرقي الولايات المتحدة، وفق ما أعلن الإثنين مسؤولون محليون.

وكانت المرأتان في سيارتين حاصرتهما الأحد مياه الفيضانات في بلدة أكسفورد الواقعة على بعد نحو 55 كيلومتراً جنوب غربي هارتفورد، عاصمة الولاية.

وأعرب المسؤول في شرطة الولاية الكولونيل دانيال لاغمان في مؤتمر صحافي الإثنين عن تضامنه مع عائلتي القتيلتين “في هذا الوقت العصيب”.

وحددت شرطة الولاية في وقت لاحق هوية الضحيتين وهما إيثلين جوينر البالغة 65 سنة، وأودري روستكاوسكي البالغة 71 سنة، وكلتاهما من سكان أكسفورد، وفقاً لتقارير وسائل إعلام محلية.

ومساء الأحد، قال حاكم الولاية نيد لامونت إنه تم إنقاذ أكثر من 100 شخص كانوا يواجهون ظروفاً غير آمنة بسبب الفيضانات.

وقالت نائبة مفوض إدارة خدمات الطوارئ والحماية العامة في كونيتيكت برندا بيرغرون “نحن نتحدث عن هطول للأمطار، في بعض المناطق، لم تحدث منذ 1000 عام”، وأضافت أنها حقاً فيضانات “غير مسبوقة”.

وحتى صباح الإثنين، كان قد أبلغ عن هطول ما يصل إلى 30 سنتيمتراً من الأمطار في مدن عدة غرب الولاية، وفقاً لبيانات الأرصاد الجوية الوطنية.

وتحدث عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كونيتيكت ريتشارد بلومنتال عن دمار لحق “ليس فقط بالبنى التحتية المادية… إنما أيضاً بشركات صغيرة تعرضت لأضرار لا يمكنها تعويضها”.

ويقول خبراء إن التغير المناخي يجعل الظواهر الجوية القصوى على غرار الأمطار شديدة الغزارة والعواصف الاستوائية أكثر تواتراً وشدة.

المصدر: الاندبندنت