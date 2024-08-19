مراسل المنار: غارة صهيونية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي بيوت السياد والمنصوري في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 19 2024 - 22:42

مراسل المنار: غارة صهيونية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي بيوت السياد والمنصوري في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 19 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة