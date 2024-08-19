الاربعينية | هكذا يستعد العراق لاستقبال الزوار

العراق الرسمي والشعبي يتحضر.. لاستقبال ملايين من زوار المولى ابي عبد الله الحسين عليه السلام من كل اقطار العالم لإحياء مراسم الأربعينية.

مئات الكيلومترات من ثلاث جهات وهي بغداد والحلة والنجف الطرق المؤدية نحو كربلا اصبحت جاهزة لاستقبال المشاية حيث افترشت المواكب الخدمية واستعدت محافظة كربلاء للترحيب بزوار ابي عبدالله الحسين عليه السلام.

ولم تمنع درجات الحرارة التي تجاوزت الـ50، ملايين الزوار من الاستمرار بالمسير لمسافات تصل إلى مئات الكيلومترات لأداء الزيارة.

واعلنت هيئة السياحة في محافظة كربلاء المقدسة الفنادق التي يقارب عددها 524 فندقا وتحتوي على (80) الف غرفة اصبحت مجهزة بالكامل لاستقبال زائري اربعينية الامام الحسين (ع)، مؤكدة ان الهيئة اعدت خطة لاستيعاب اعداد الزائرين في الفنادق ذات الدرجة الاولى، مشيرا الى اشغال الفنادق بنسبة 100%. وقد أعلنت السلطات العراقية، عن استنفار جميع إمكاناتها لتسهيل دخول الزائرين من خارج العراق الذين يتوافدون عبر المنافذ البرية والجوية.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، في تصريح صحفي ان الهيئة استنفرت جميع إمكانياتها لإنجاح خطة الزيارة الأربعينية، مضيفا: تم إعداد خطط آنية ومستقبلية من إنشاء طرق وجسور وسكك حديد على المدى القريب لضمان لتأمين إحياء مراسيم الزيارة.

وأشار إلى أن الهيئة الحدودية تعمل على مدار الساعة لتعزيز العمل بالمنافذ البرية والمطارات لاستقبال ملايين من الزوار الذين لإحياء هذه المناسبة في كربلاء، ولفت الى انه في العام الماضي، توافد أكثر من 22 مليون زائر من عموم العراق وخارجه إلى مدينة كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

أما عن اولى الارقام الرسمية حول عدد الزوار فقد شهدت محافظة ذي قار جنوب العراق إقبالاً هائلاً من الزائرين بمختلف الجنسيات عبر المنافذ البرية والجوية.

وكشف مصدر في شرطة ذي قار عن الأرقام الأولية المسجلة وهي حوالى 20 ألف زائر من جنسيات أجنبية وعربية، وأكثر من مليون و250 ألف زائر عراقي”. وأوضح المصدر أن الزائرين عبروا المحافظة سيراً على الأقدام أو باستخدام وسائل النقل المختلفة متجهين نحو كربلاء.

وشرع مركز القيادة الوطني، في دائرة عمليات وزارة الداخلية العراقية، بجملة من الإجراءات المكثفة الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن المركز شرع بمتابعة انتشار القطعات الأمنية والاستخبارية الخاصة بحماية الزائرين الوافدين باتجاه كربلاء المقدسة، والتنسيق مع جميع المؤسسات والقيادات الأمنية والخدمية لتسهيل دخولهم وحركة العجلات.

وأضاف: “بدأ مركز القيادة الوطني بتوزيع المهام والواجبات وإعطاء الموافقات في حماية الزائرين فضلًا عن العمليات الاستباقية”. وأكد أن هناك تنسيقًا مع ملاكات العتبات المقدسة لمتابعة مجريات الزيارة.

المصدر: موقع المنار + يونيوز