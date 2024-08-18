المقاومة الإسلامية تقصف موقع جل العلام وانتشار الجنود في محيطه بقذائف المدفعية وحققوا إصابات مباشرة رداً على ‌‏‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على بلدة الضهيرة بالأمس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2024 - 18:22

المقاومة الإسلامية تقصف موقع جل العلام وانتشار الجنود في محيطه بقذائف المدفعية وحققوا إصابات مباشرة رداً على ‌‏‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على بلدة الضهيرة بالأمس

منذ 35 mins 18 August، 2024
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