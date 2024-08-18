المقاومة الإسلامية تقصف موقع جل العلام وانتشار الجنود في محيطه بقذائف المدفعية وحققوا إصابات مباشرة رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على بلدة الضهيرة بالأمس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2024 - 18:22
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الدفاع المدني في غزة: نحو 1760 شهيدًا تبخرت أجسادهم بسبب استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليًّا
الرئيس ميقاتي شكر الرئيس الجزائري على هذه المبادرة وشكر نظيره الجزائري على وقوف الجزائر المستمر إلى جانب لبنان
المقاومة الإسلامية تقصف موقع جل العلام وانتشار الجنود في محيطه بقذائف المدفعية وحققوا إصابات مباشرة رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على بلدة الضهيرة بالأمس
منذ 35 mins
18 August، 2024
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