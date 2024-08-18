الشهيد المجاهد حسين ابراهيم كساب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2024 - 20:06
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العدوان الصهيوني على قطاع غزة يتواصل لليوم الـ317 على التوالي ويوقع 40099 شهيدًا و92609 جرحى
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب مجزرتين خلال 24 ساعة وصل منهما إلى المستشفيات 25 شهيدًا و72 جريحًا
وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء وأكثر من 15 جريحًا في غارة جوية صهيونية استهدفت منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
مراسل المنار: شهيد و15 إصابة بعضها خطرة جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل وبرج "زقوت" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
كتائب القسام استهدفت قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة
كتائب القسام: تفجير عبوتين برميلية وصدمية بقوات العدو المترجلة من الآليات شمال مدينة خانيونس وإيقاعهم بين قتيل وجريح
سرايا القدس قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعين لجنود وآليات العدو شمال وغرب خانيونس جنوب قطاع غزة
سرايا القدس: قصفنا بصواريخ 107 مقر قيادة وسيطرة تابعًا لجيش العدو شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي من الكتيبة 202 في لواء المظليين بجروح خطيرة جنوب قطاع غزة
الحكومة اللبنانية: ميقاتي أُبلغ من نظيره الجزائري بقرار تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لتجاوز أزمة الكهرباء
الرئيس ميقاتي شكر الرئيس الجزائري على هذه المبادرة وشكر نظيره الجزائري على وقوف الجزائر المستمر إلى جانب لبنان
وزارة الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير 27 آلية بينها 6 دبابات في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
الشهيد المجاهد حسين ابراهيم كساب
منذ 56 mins
18 August، 2024
شهداء على طريق القدس
المصدر:
موقع المنار
المقاومة الاسلامية
حزب الله
شهداء على طريق القدس
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