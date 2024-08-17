إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: قوة لوجستية تعرضت في اطراف حي الزيتون في قطاع غزة لتفجير عبوة ناسفة أدت لمقتل ضابط ووقوع إصابات ثم خرج عدد من المسلحين وأطلقوا النار تجاه القوات وانسحبوا من المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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August 17 2024 - 21:12

إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: قوة لوجستية تعرضت في اطراف حي الزيتون في قطاع غزة لتفجير عبوة ناسفة أدت لمقتل ضابط ووقوع إصابات ثم خرج عدد من المسلحين وأطلقوا النار تجاه القوات وانسحبوا من المكان

منذ 37 mins 17 August، 2024
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