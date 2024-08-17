مراسل المنار: سقوط اربع قذائف مدفعية في حرج بلدة مركبا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 19:32
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مراسل المنار: قصف مدفعي على مركبا واطراف شبعا ومارون الراس ويارون وعيتا الشعب وحانين وحرج كونين وبين حداثا والطيري
حماس: يواصل جيش الاحتلال استهداف المدنيين خصوصا في المحافظة الوسطى بإصداره أوامر تهجير جديدة تحت وطأة القصف
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مراسل المنار: سقوط اربع قذائف مدفعية في حرج بلدة مركبا
منذ 2 ساعة
17 August، 2024
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مركبا
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