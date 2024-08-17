الرئيس ميقاتي لوزير الخارجية البريطاني: دورة العنف الحالية قد تتسبب بتصعيد لا تحمد عقباه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 17:52

الرئيس ميقاتي لوزير الخارجية البريطاني: دورة العنف الحالية قد تتسبب بتصعيد لا تحمد عقباه

منذ 2 ساعة 17 August، 2024
نجيب ميقاتي
لبنان

أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، إتصالاً بوزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي تم خلاله البحث في التطورات الأمنية المستجدة في الجنوب وضرورة تكثيف الجهود لوقف دورة العنف.
وشدد رئيس الحكومة”على ضرورة الضغط على العدو الاسرائيلي لوقف استهدافه المباشر للبلدات والقرى الجنوبية ما يؤدي الى سقوط شهداء وجرحى ودمار شديد”.
وابدى ميقاتي خشيته”من أن دورة العنف الحالية قد تتسبب بتصعيد لا تحمد عقباه”.
بدوره اكد وزير خارجية بريطانيا” انه سيكثف اتصالاته الديبلوماسية لوقف التصعيد ومنع تفلت الامور على نطاق اوسع”.

المصدر: مواقع

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