الإمام الخامنئي: التهويل بقدرة الأعداء هدفه بث الخوف بين أبناء شعبنا من الولايات المتحدة وبريطانيا والصهاينة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2024 - 14:34

الإمام الخامنئي: التهويل بقدرة الأعداء هدفه بث الخوف بين أبناء شعبنا من الولايات المتحدة وبريطانيا والصهاينة

منذ 21 mins 14 August، 2024
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