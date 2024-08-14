الإمام الخامنئي: التهويل بقدرة الأعداء هدفه بث الخوف بين أبناء شعبنا من الولايات المتحدة وبريطانيا والصهاينة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2024 - 14:34
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الإمام الخامنئي: التهويل بقدرة الأعداء هدفه بث الخوف بين أبناء شعبنا من الولايات المتحدة وبريطانيا والصهاينة
منذ 21 mins
14 August، 2024
عاجل
الإمام الخامنئي
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