حريق في برج التبريد في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا ووكالة الطاقة الذرية تقول أن أمن المحطة لم يتضرر

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد أن الحريق الذي اندلع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا لا يشكل على ما يبدو تهديدا لأمن المنشأة وسلامتها النووية.

وجاء في بيان للوكالة الأممية على منصة إكس أن “خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية شهدوا انبعاث دخان أسود كثيف من المنطقة الشمالية لمحطة زابوريجيا بعد سماع دوي انفجارات عدة في المساء”. وأضاف البيان “لم يتم الإبلاغ عن تضرر السلامة النووية”.

واندلع حريق الأحد في برج التبريد في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية، وفق ما أفاد مسؤول معيّن من موسكو.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا من يفغيني باليتسكي “نتيجة القصف على بلدة إنرغودار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، اندلع حريق في نظام تبريد”.

وأكد كل من باليتسكي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدم رصد أي تغيرات في مستوى الإشعاعات في محيط المحطة، بينما اتّهم زيلينسكي القوات الروسية بإشعال الحريق.

وكتب باليتسكي، عبر قناته على “تلغرام”، إنه “نتيجة لقصف القوات الأوكرانية لمدينة إنيرغودار، اندلع حريق في أنظمة التبريد في محطة زابوروجيا للطاقة النووية، وحاليًا، جميع وحدات الطاقة الست في المحطة في حالة إغلاق بارد، ولا يوجد أي تهديد بانفجار بخاري أو عواقب أخرى، والخلفية الإشعاعية حول محطة الطاقة النووية ومدينة إنرغودار طبيعية”.

المصدر: أ ف ب