النائب عز الدين عاد جرحى الإعتداءات الإسرائيلية في مستشفى جبل عامل: النصر سيكون حليفنا على العدو

زار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين عددا من جرحى الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، الذين ما زالوا يتلقون العلاج الطبي المطلوب في مستشفى جبل عامل في صور، حيث اطمأن على أوضاعهم الصحية وتمنى لهم الشفاء العاجل.

كما التقى الكادرين الإداري والتمريضي في المستشفى وأثنى على الدور الذي يؤديانه في المرحلة الحالية.

واستمع النائب عز الدين من الأطباء المعالجين لحالة الجرحى الذين زارهم، والتقى ذويهم وأكد “وقوف المقاومة إلى جانبهم”، لافتا إلى “أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة نواب كتلة “الوفاء للمقاومة” لشؤون المنطقة وأهلها من صحية واجتماعية وخدماتية وإنمائية وغيرها”.

وخلال زيارته، شدد عز الدين على “أن المقاومة التي تقاوم تقف أيضا إلى جانب أهلها ومجتمعها، وأن الدماء التي سفكت في فلسطين ولبنان لن تذهب هدرا، وأن النصر سيكون حليفنا على العدو رغم كل ما يتلقاه من دعم أميركي”.

وقال:” العدو يعيش اليوم حالة اهتراء داخلي وضعف ووهن، إضافة إلى ما وصل إليه من عجز عن الخروج من المآزق، ونتنياهو يدعي الآن وهم النصر، وقد قتل الشهيد القائد فؤاد شكر والقائد إسماعيل هنية ظنا منه أن بإمكانه تغيير المعادلة ولكن هذا ليس بصحيح، بل هي نشوة نصر واهم، وقد عاد إلى ما هو عليه، ويرى نفسه الآن محاطا بكل الأزمات من الداخل والخارج”.

وختم عز الدين:” في الوقت الذي تقول قوى المقاومة في لبنان واليمن والجمهورية الإسلامية أنها سترد حتما، يعيش العدو القلق والخوف والاضطراب والانهيار النفسي وعدم القدرة على التحمل”، معتبرا “أن محور المقاومة اليوم بات أقوى مما كان عليه، في حين أن العدو وأميركا وحلفاءهما باتوا أضعف مما كانوا عليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام