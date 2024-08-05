اعلام العدو: إصابة 7 جنود إسرائيليين 4 منهم بحالة خطيرة بعد أن ألقى عنصر من حماس عبوة او قنبلة يدوية اتجاههم جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 18:30

اعلام العدو: إصابة 7 جنود إسرائيليين 4 منهم بحالة خطيرة بعد أن ألقى عنصر من حماس عبوة او قنبلة يدوية اتجاههم جنوب قطاع غزة

منذ 21 mins 5 August، 2024
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