وزير الخارجية المصري سامح شكري: أكدت مع نظيري التركي على أهمية إنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” ورسالتنا إلى العالم هي العمل على وقف الحرب في غزة ووصول المساعدات دون شروط أو عقبات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 18:30

وزير الخارجية المصري سامح شكري: أكدت مع نظيري التركي على أهمية إنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” ورسالتنا إلى العالم هي العمل على وقف الحرب في غزة ووصول المساعدات دون شروط أو عقبات

منذ 31 mins 5 August، 2024
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