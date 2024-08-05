كتائب القسام في جنين: نواصل رفقة إخواننا في فصائل المقاومة خوض اشتباكاتٍ عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لوسط جنين ونتصدى بالرصاص والعبوات الناسفة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 5 2024 - 18:30

كتائب القسام في جنين: نواصل رفقة إخواننا في فصائل المقاومة خوض اشتباكاتٍ عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لوسط جنين ونتصدى بالرصاص والعبوات الناسفة

منذ 55 mins 5 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة