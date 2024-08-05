وكالات ايرانية: وصول سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو إلى طهران تلبية لدعوة رسمية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 5 2024 - 15:26

وكالات ايرانية: وصول سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو إلى طهران تلبية لدعوة رسمية

منذ 57 mins 5 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة