وكالات ايرانية: وصول سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو إلى طهران تلبية لدعوة رسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 15:26
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث غدا الثلاثاء الساعة 17:00 في أسبوع القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر
جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابط وجندي جراء هجوم المقاومة الاسلامية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة ايليت
المقاومة الإسلامية استهدفت ثكنتي زرعيت وراميم بقذائف المدفعية وموقع المالكية بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع رأس الناقورة البحري بالقذائف المدفعية الثقيلة
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارات جوية بالصواريخ استهدفت بلدات ميس الجبل وحولا وكفركلا في جنوب لبنان
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد السعيد على طريق القدس علي غالب شقير (جهاد) مواليد 1996 من بلدة ميس الجبل الجنوبية
جمعية كشافة الرسالة الإسلامية تزف المسعف محمد حمادي شهيداً أثناء قيامه بواجبه الوطني والانساني دفاعا عن لبنان والجنوب
حرب الابادة الصهيونية تدخل يومها الـ 304 بارتكاب جيش العدو عشرات المجازر باستهداف مركّز للمدارس والمجمعات السكنية
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة الى 39623 شهيدا و 91469 جريحا منذ بدء حرب الابادة الجماعية
اعلام العدو: اصابة 7 جنود من الجيش الاسرائيلي جراء انفجار عبوة في رفح جنوب قطاع غزة حيث وصفت حالة بعضهم بالحرجة
كتائب المجاهدين: قصفنا مستوطنة ريعيم برشقة صاروخية بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: سيتلقى الكيان الصهيوني الضربة في المكان والزمان المناسبين
جيش بنغلاديش: رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة تقدم استقالتها وتغادر البلاد اثر احتجاجات شعبية واسعة
وكالات ايرانية: وصول سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو إلى طهران تلبية لدعوة رسمية
منذ 57 mins
5 August، 2024
عاجل
ايران
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