إصابات في صفوف الأطفال جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مدرسة النصر بمدينة غزة التي تأوي نازحين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 06:08

إصابات في صفوف الأطفال جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مدرسة النصر بمدينة غزة التي تأوي نازحين

منذ 59 mins 5 August، 2024
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