مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية رابعة استهدفت بلدة كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2024 - 22:42

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية رابعة استهدفت بلدة كفركلا

منذ 53 mins 3 August، 2024
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