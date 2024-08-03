الشهيد المجاهد علي نزيه عبد علي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2024 - 17:58

الشهيد المجاهد علي نزيه عبد علي

منذ 1 ساعة 3 August، 2024
علي نزيه عبد علي
شهداء على طريق القدس

علي نزيه عبد علي 1

المصدر: موقع المنار

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