الجزائر: حالة طوارئ في 21 ولاية ووزارة الصحة تقدم تعليمات

تشهد العديد من المناطق والمدن في الجزائر طقسا حارا وارتفاع في درجات الحرارة، الأمر الذي دفع بوزارة الصحة إلى إصدار تعليمات للمواطنين لمواجهة هذه الظاهرة الفريدة من نوعها.

ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية بيان وزارة الصحة وجاء فيه: “نظرا لاستمرار موجات الحرارة المرتفعة و تأثيرها المباشر على الصحة، لا سيما لدى كبار السن و المرضى المزمنين والنساء الحوامل والأطفال الرضع، تحرص وزارة الصحة المواطنين على التذكير بالإجراءات الأساسية الواجب اتباعها لتفادي المضاعفات المحتملة”.

كما شددت الوزارة على ضرورة شرب المياه بكمية كافية وتفادي المشروبات التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر أو مادة الكافيين، وتفادي النشاطات الخارجية في الأوقات الأشد حرا.

أما عن أعراض التعرض لضربة حر، فأشارت وزارة الصحة آلام في الرأس، الرغبة في التقيؤ، عطش شديد، ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار و الجفاف. تشوّش ذهني.

ومن جهتها، وضعت الحماية المدنية، جملة من التدابير الاجراءات التي من شأنها الوقاية من مختلف الأخطار المتعلقة بها.

وبخصوص، حرائق الغطاء النباتي، حذرت الحماية من رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات. وإشعال النار في المساحات الغابية او بالقرب منها.

المصدر: سبوتنيك