بعد التعازي والتبريكات بالشهيد فؤاد شكر (السيد محسن) تقام مراسم التكريم والوداع وتختتم  ‫قبل انطلاق التشييع بكلمة للأمين العام السيد حسن نصر الله – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2024 - 14:52

بعد التعازي والتبريكات بالشهيد فؤاد شكر (السيد محسن) تقام مراسم التكريم والوداع وتختتم  ‫قبل انطلاق التشييع بكلمة للأمين العام السيد حسن نصر الله

منذ 52 mins 1 August، 2024
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