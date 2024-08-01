كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال على حاجز سالم العسكري غربي جنين بالأسلحة الرشاشة وحققنا إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2024 - 04:12
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ممثلة أميركا بمجلس الأمن: لا علم ولا علاقة لنا بمقتل هنية ولم يكن لنا دور في الرد الإسرائيلي في 30 يوليو في لبنان
مندوب إيران بالأمم المتحدة: ما كانت إسرائيل لترتكب هذه الجريمة دون دعم استخباراتي من الولايات المتحدة
سفير لبنان بالأمم المتحدة: حذرنا مرارا من نوايا إسرائيل في التصعيد وهي تحاول جر حلفائها إلى حرب إقليمية ذات نتائج كارثية
ممثلة فلسطين في مجلس الأمن: إسرائيل تعمل على زعزعة استقرار المنطقة واشعال حرب مفتوحة
وزارة الصحة في غزة: 45 شهيدًا و77 جريحًا خلال الساعات الماضية نتيجة القصف الصهيوني المستمر على القطاع
وسائل إعلام فلسطينية: 9 شهداء في قصف صهيوني استهدف سيارة عند مدخل الزوايدة قرب شركة الكهرباء وسط قطاع غزة
كتائب القسام: استهدف مجاهدونا بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس التحشدات الصهيونية شرق جحر الديك بصواريخ SK-8
كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال على حاجز سالم العسكري غربي جنين بالأسلحة الرشاشة وحققنا إصابات مباشرة
منذ 1 ساعة
1 August، 2024
عاجل
الضفة الغربية
جنين
شهداء الاقصى
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