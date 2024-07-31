الشيخ الخزعلي: نؤكد موقفنا الراسخ في وحدة جبهات المقاومة لمواجهة العدو المشترك واستعدادنا لبذل الغالي والنفيس دفاعاً عن مقدساتنا وكرامتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 03:48

الشيخ الخزعلي: نؤكد موقفنا الراسخ في وحدة جبهات المقاومة لمواجهة العدو المشترك واستعدادنا لبذل الغالي والنفيس دفاعاً عن مقدساتنا وكرامتنا

منذ 1 ساعة 31 July، 2024
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