مجاهدو المقاومة الاسلامية يقصفون مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا ردا على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال بلدة جبشيت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 15:36

مجاهدو المقاومة الاسلامية يقصفون مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا ردا على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال بلدة جبشيت

منذ 13 mins 30 July، 2024
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