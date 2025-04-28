المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: العدو قضى خلال الإبادة على أكثر من 1400 طبيب وكادر صحي ما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية وقتل أكثر من 113 من الدفاع المدني و212 صحفيًا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 00:10

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: العدو قضى خلال الإبادة على أكثر من 1400 طبيب وكادر صحي ما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية وقتل أكثر من 113 من الدفاع المدني و212 صحفيًا

منذ 30 mins 27 April، 2025
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