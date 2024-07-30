وصلت إلى العاصمة الإيرانية طهران، العديد من الوفود الأجنبية، للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني التاسع مسعود بزشكيان.

ومن بين الواصلين، إمام علي رحمن رئيس طاجيكستان، ووزير الخارجية المصري بدر أحمد محمد عبدالعاطي، ونائب رئيس تركمانستان رشيد مردوف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ورئيس اقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني.

كما يشارك في المراسم، إنريكي مو، المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى وزير الخارجية التنزاني محمود ثابت كمبو، ورئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه، ووزير الحكومة الأردنية إبراهيم حديثة الجازي.

ومن المشاركين أيضاً، وزير الخارجية الموريتاني محمد يحيى سعيد، وسلطان بن سعد سلطان المريخي نائب وزير الخارجية القطري، وعثمان بوكوما رئيس برلمان بوركينا فاسو ووزير الخارجية كارماكو جان، ووزيرة الخارجية البوليفية سيليندا سوسا.

ومن بين المشاركين أيضاً قادة حركات محور المقاومة، ومن بينهم، نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامية زياد النخالة، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس.

المصدر: مواقع