العناوين



الأخبار:

– “إسرائيل” تطرق باب جهنم

– جنبلاط يكسر ظهر فتنة يريدها العدو في فلسطين ولبنان: إسرائيل تطرق باب جهنم؟

– نتنياهو يفخخ مقترح التبادل

– الإمارات «تمهّد» سقطرى لـ”إسرائيل”



البناء:

– واشنطن و”تل أبيب” لتصعيد تفاوضي تحت سقف لا حرب كبرى وفق تحذير بوتين

– مجدل شمس متمسكة بهويتها رغم الكذب “الإسرائيلي”… وجنبلاط: نحن مع المقاومة

– تحذيرات أميركية للطيران والميدل ايست توقف رحلاتها مؤقتًا وإجماع ضد العدوان

– مجدل شمس تشييع ضحاياها وتطرد وزراء الاحتلال وأعضاء في الكنيست

– خامنئي: المقاومة في غزة لا تزال صامدة بكل قوتها



اللواء:

– انتقاد لبناني لهوكشتاين.. واستهداف بيروت يهدِّد بحرب شاملة

– شروط نتنياهو تنسف مفاوضات روما.. ومعارك ضارية على محاور القطاع

– ترامب يلمح إلى “إلغاء الديمقراطية”

– بوتين يحذر واشنطن من “أزمة صواريخ” على غرار الحرب الباردة



الجمهورية:

– اتصالات في كل الاتجاهات لمنع الحرب

– العالم يترقّب ردّات الفعل

– لهيب أكبر ولكن تحت سقف الحرب

– ما يجري في شركات التحويل “مش مقبول”



الديار:

– استنفار داخلي ودولي لاستيعاب حادثة الجولان

– «تل أبيب» تريد توسعة الحرب… لكنها غير قادرة على ذلك!

– دروز لبنان وسوريا يتصدّون للفتنة «الإسرائيليّة» من بوابة مجدل شمس

– إيران تحذر “إسرائيل” من أي مغامرة ضد لبنان

– معارك ضارية بتل الهوى من مسافة صفر



النهار:

– لبنان تحت وطأة العدّ العكسي: ضربة أم حرب؟

– انقسام درزي و طرد مسؤولين “إسرائيليين”.. مجدل شمس ترفض تسييس مأساتها

– 22 % النسبة المنتجة في لبنان من الطاقة الشمسية

– العرب والعالم: “اختفاء” 50 ألف باكستاني في العراق.. ملف وتحقيق



الاسرار

البناء:

– خفايا:

توقف سياسيون ودبلوماسيون أمام موقف زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من حادث مجدل شمس والتهديدات “الإسرائيلية” بالعدوان على لبنان، وكلام جنبلاط عن حواره مع المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين الذي تحدّث بلغة التهديد “الإسرائيلي” ورأوا في الموقف قراءة لمشروع فتنة كبيرة يعمل عليها الأميركي و”الإسرائيلي” في المنطقة، ويريد أبناء الطائفة الدرزية وقودًا لها بحيث نجح موقف جنبلاط بنزع فتيل الفتنة بعكس ما كان المخطط له أميركيًا و”إسرائيليًا” باستدراج الدروز إلى لعب دور لا يكتمل من دون جنبلاط.

– كواليس:

لفت مسؤول أمني في دولة عربية إلى أن كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام وسائل الإعلام خلال استقباله الرئيس السوري بشار الأسد عن اتجاه المنطقة إلى التصعيد وأن سورية ضمن هذا السياق، جاء قبل حادثة مجدل شمس، ما يعني أن معلومات الاستخبارات الروسية عن قرار أميركيّ “إسرائيليّ” خلال زيارة بنيامين نتنياهو قد اتُخذ بالتصعيد لتحسين شروط التفاوض، ومنها محاولة إبقاء القوات الأميركية في سورية والعراق وحادثة مجدل شمس تمّ تصنيعها لهذا الغرض أو تمّ استغلالها بعدما وقعت عَرَضًا.



اللواء:

– همس:

حرص مرجع بارز على تحييد نفسه عن التوتر الحاصل بين نواب المعارضة والثنائي الشيعي، على خلفية عدم تحديد موعد لطرح مبادرة المعارضة التشاورية على كتلتي نواب الحركة والحزب!

– غمز:

أثارت زيارة رئيس التيار الوطني إلى عاصمة الجنوب، عاصفة من الانتقادات، سيما محطته في دار الفتوى، فيما رفضت بهية الحريري استقباله في مجدليون، وكذلك كان موقف قيادتي الحركة والحزب في قضاء جزين!

– لغز:

التدبير المفاجئ بحق رئيس دائرة الأملاك المبنية في المالية عبد الحفيظ سوبره أعاد طرح مصير الموظفين الأوادم والذين يرفضون التدخلات السياسية والضغوطات المالية التي يتعرضون لها، ويدفعون ثمن نزاهتهم بإبعادهم عن المراكز الحساسة!

الجمهورية:

– نشر موقع دولي متخصص في الحركة الجوية أن صورًا تظهر صورة صاروخ يحاول اعتراض صاروخ آخر ثم حصل انفجار مفاجئ في قرية حساسة.

– دارت علامات استفهام حول اجتماع مهم عقد على مستوى عالٍ في عاصمة غربية وانتهى بدون تحديد موعد جديد للمتابعة.

– حاول وسيط من عاصمة كبرى تكرار تجربة مسعى نجح قبل فترة في تمرير قطوع إقليمي كبير واستنساخه في امتصاص فورة حصلت قبل يومين.



النهار:

– انقسمت إجازات المغتربين بين أسبوع أو أسبوعين في السياحة في بعض المناطق اللبنانية، ثم غادر عدد كبير منهم لاستكمالها في تركيا وقبرص، ليعودوا من هناك إلى حيث يقطنون، وذلك ربطًا بالقلق من أي تطورات أمنية قد تقع.

– استأجر أكثر من نائب ومسؤول شاليهات في مناطق جبلية، تجنبًا للسفر ولأكثر من اعتبار سياسي وأمني.

– لم يكن ارجاء رحلات شركة طيران الشرق الاوسط من أمس إلى اليوم مبنيًا على معطيات أمنية وإنما إجراءات احتياط لتجنب إبقاء عدد كبير من الطائرات في مطار بيروت الدولي.

– هدد أهالي الطفل الذي تردد أنه اغتصب قبل أن يرمى من الشرفة الأطباء الذين أصدروا التقرير بالانتقام لأنهم أساؤوا إلى شرف العائلة وإلى قيم العشيرة.

المصدر: صحف