قالت وزارة الخارجية التركية فجر الاثنين، إن نهاية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتكب الإبادة في قطاع غزة ستكون كنهاية الزعيم النازي أدولف هتلر الذي ارتكب هو الآخر إبادة.

وفي منشور عبر منصة إكس، قالت الوزارة: “كيفما كانت نهاية مرتكب الإبادة الجماعية هتلر، ستكون نهاية مرتكب الإبادة الجماعية نتنياهو”.

وأكدت الخارجية أن الإنسانية ستقف إلى جانب الفلسطينيين، وقالت مخاطبة من يستهدفون الشعب الفلسطيني: “لن تستطيعوا إبادتهم”.

وأضافت أنه “كما حوسب النازيون مرتكبو الجرائم الجماعية كذلك سيُحاسَب الذين يسعون لإبادة الفلسطينيين”.

وجاءت تصريحات وزارة الخارجية ردا على ما ذكره وزير خارجية كيان

احتلال إسرائيل كاتس، والذى توعد فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في تدوينة على منصة “إكس” مساء أمس الأحد: “أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل.. فقط دعه يتذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر”.

المصدر: وكالات