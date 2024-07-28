سرايا القدس: استهدفنا طائرة مروحية صهيونية بصليات من الرصاص من سلاح رشاش خلال تحليقها على ارتفاع منخفض في سماء منطقة الزنة بمحور التقدم شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2024 - 17:50

سرايا القدس: استهدفنا طائرة مروحية صهيونية بصليات من الرصاص من سلاح رشاش خلال تحليقها على ارتفاع منخفض في سماء منطقة الزنة بمحور التقدم شرق خانيونس

منذ 2 ساعة 28 July، 2024
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