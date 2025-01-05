بالفيديو | سرايا القدس تفجر آلية اسرائيلية وتشتبك مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية

عرض الاعلام العسكري لسرايا القدس، مشاهد من تفجير جيب عسكري اسرائيلي في محاور القتال في طمون في الضفة الغربية، والاشتباك مع جنود العدو بمحاور القتال في طوباس وطولكرم واستهداف النقاط العسكرية في مستوطنة دوتان.

وفي وقت سابق اليوم، اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة ميثلون جنوب جنين، ومحاصرة أحد المنازل. وتسللت قوات إسرائيلية خاصة إلى بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين، وتبعها تعزيزات للاحتلال برفقة جرافة عسكرية.

وحاصرت قوات خاصة إسرائيلية منزل عائلة الشهيد علي ربايعه في بلدة ميثلون، وطالبت من بداخله تسليم نفسه. وخلال الاشتباكات، أصيب شاب برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام ومحاصرة المنزل في بلدة ميثلون، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا.

واعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين في بيان أن مقاتليها في سرية ميثلون تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة لعدة محاور في البلدة، واستهدفوا قوات الاحتلال والآليات بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة.

المصدر: الاعلام العسكري