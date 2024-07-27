‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا ثكنة زبدين (مقر قيادة كتيبة تابع للواء ‏حرمون) بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2024 - 20:28

‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا ثكنة زبدين (مقر قيادة كتيبة تابع للواء ‏حرمون) بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية ‏

منذ 54 mins 27 July، 2024
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