وصول 5 إصابات إلى مستشفى العودة بعد استهداف العدو الاسرائيلي لمنزل غرب مخيم النصيرات بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 27 2024 - 01:30

وصول 5 إصابات إلى مستشفى العودة بعد استهداف العدو الاسرائيلي لمنزل غرب مخيم النصيرات بغزة

منذ 1 ساعة 27 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة