شهيد و3 جرحى بقصف الطيران المسّير الصهيوني دراجة هوائية قرب شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2024 - 16:24

شهيد و3 جرحى بقصف الطيران المسّير الصهيوني دراجة هوائية قرب شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة

منذ 42 mins 26 July، 2024
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