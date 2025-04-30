شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة البنا في جباليا البلد شمالي غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 06:06

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة البنا في جباليا البلد شمالي غزة

منذ 48 mins 30 April، 2025
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