مراسل المنار: طيران العدو الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق مناطق عدة في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2024 - 00:52

مراسل المنار: طيران العدو الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق مناطق عدة في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 24 July، 2024
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