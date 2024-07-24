اعلام العدو: في ميزان الحرب النفسية حزب الله هو الرابح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2024 - 15:44
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الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر حلقة خاصة عن بعض ما عاد به الهدهد من مشاهد لقاعدة رمات دافيد الجوية
اعلام العدو: في ميزان الحرب النفسية حزب الله هو الرابح
منذ 6 mins
24 July، 2024
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