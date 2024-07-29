مستشفى شهداء الأقصى: نعاني من انتشار فيروس مدمر والوضع ينذر بالخطر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 06:36

مستشفى شهداء الأقصى: نعاني من انتشار فيروس مدمر والوضع ينذر بالخطر

منذ 1 ساعة 29 July، 2024
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