الصحة الفلسطينية: وصول شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2024 - 09:36

الصحة الفلسطينية: وصول شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله

منذ 8 mins 24 July، 2024
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