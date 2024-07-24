إعلام العدو: حزب الله هاجم 16 مرة في الأسبوع الأخير مستوطنات لم يتم إخلاؤها على أكثر من 5 كيلومترات من الحدود – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2024 - 09:36

إعلام العدو: حزب الله هاجم 16 مرة في الأسبوع الأخير مستوطنات لم يتم إخلاؤها على أكثر من 5 كيلومترات من الحدود

منذ 1 ساعة 24 July، 2024
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