سرايا القدس- كتيبة طولكرم: يخوض مقاتلونا اشتباكات مباشرة مع قوات العدو في حارة الحمام في مخيم طولكرم محققين إصابات مباشرة في صفوف قوات المشاة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2024 - 11:22
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المقاومة الإسلامية تقصف لأول مرة مستعمرة تسوريال بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على الاعتداء على المدنيين في بلدة حانين
سرايا القدس- كتيبة طولكرم: يخوض مقاتلونا اشتباكات مباشرة مع قوات العدو في حارة الحمام في مخيم طولكرم محققين إصابات مباشرة في صفوف قوات المشاة
منذ 17 mins
23 July، 2024
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