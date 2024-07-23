سرايا القدس- كتيبة طولكرم: يخوض مقاتلونا اشتباكات مباشرة مع قوات العدو في حارة الحمام في مخيم طولكرم محققين إصابات مباشرة في صفوف قوات المشاة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2024 - 11:22

سرايا القدس- كتيبة طولكرم: يخوض مقاتلونا اشتباكات مباشرة مع قوات العدو في حارة الحمام في مخيم طولكرم محققين إصابات مباشرة في صفوف قوات المشاة

منذ 17 mins 23 July، 2024
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