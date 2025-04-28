القوات المسلحة اليمنية: أجبرنا الحاملة الأمريكية “ترومان” على التراجع والابتعاد عن موقع تمركزها السابق لتتجه إلى أقصى شمال البحر الأحمر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 18:40

القوات المسلحة اليمنية: أجبرنا الحاملة الأمريكية “ترومان” على التراجع والابتعاد عن موقع تمركزها السابق لتتجه إلى أقصى شمال البحر الأحمر

منذ 53 mins 28 April، 2025
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