‫الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا استلمت شهيدة من مخيم  ‫طولكرم وجرى نقلها الى المستشفى  – موقع قناة المنار – لبنان
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July 23 2024 - 09:12

‫الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا استلمت شهيدة من مخيم  ‫طولكرم وجرى نقلها الى المستشفى 

منذ 18 mins 23 July، 2024
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