المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 19:24

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة

منذ 12 mins 22 July، 2024
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