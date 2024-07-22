مراسل المنار: صافرات الانذار تدوي في مستعمرات إصبع الجليل وتفعيل المنصات الاعتراضية بعد اطلاق رشقتين صاروخيتين من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 19:22

مراسل المنار: صافرات الانذار تدوي في مستعمرات إصبع الجليل وتفعيل المنصات الاعتراضية بعد اطلاق رشقتين صاروخيتين من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة

منذ 48 mins 22 July، 2024
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