المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني: مقتل ضابط إسرائيلي بانفجار قنبلة يدوية في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 19:22

المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني: مقتل ضابط إسرائيلي بانفجار قنبلة يدوية في قطاع غزة

منذ 1 ساعة 22 July، 2024
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