قوات الاحتلال تقتحم قرية خرسا جنوب دورا جنوب الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 02:18

قوات الاحتلال تقتحم قرية خرسا جنوب دورا جنوب الخليل

منذ 30 mins 22 July، 2024
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