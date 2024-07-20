إعلام العدو: سقوط صواريخ في مستوطنة “عامير” في إصبع الجليل واندلاع حريق في المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2024 - 17:22

إعلام العدو: سقوط صواريخ في مستوطنة “عامير” في إصبع الجليل واندلاع حريق في المكان

منذ 1 ساعة 20 July، 2024
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