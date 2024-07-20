يواصل مجاهدو المقاومة الاسلامية استهداف مواقع العدو الاسرائيلي ردا على استهداف المدنيين ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة.

حيث استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 20-7-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

ورداً على ‏الاعتداء على المدنيين في بلدة برج الملوك أدخل مجاهدو المقاومة الإسلامية الى جدول النيران ‏مستعمرة دفنا للمرة الأولى وقصفوها بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

المصدر: الاعلام الحربي المركزي